حالة الطقس اليوم 6-12-2021.. أمطار خفيفة ورياح وأتربة عالقة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، اليوم الإثنين، طقسا لطيفا خلال ساعات النهار، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس باردا ليلًا على الأنحاء كافة، إذ ينصح بعدم تخفيف الملابس والاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد، وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، اليوم، أن تتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تتكوّن الأتربة العالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

ويقول الخبراء، إنّ هناك فرصة غدًا لسقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح خبراء الأرصاد، أن البحر المتوسط حالته معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، والبحر الأحمر حالته معتدلة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 22 14

الإسكندرية 21 14

وادي النطرون 22 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 21 14

بلطيم 22 14

مطروح 21 13

السلوم 20 13

سيوة 20 12

بورسعيد 22 15

دمياط 22 15

الزقازيق 22 14

المنصورة 22 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 23 14

رفح 22 14

رأس سدر 23 13

نخل 21 09

نويبع 23 15

طابا 20 14

كاترين 22 11

الطور 25 15

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 22 11

بني سويف 22 12

المنيا 24 11

أسيوط 24 10

سوهاج 25 11

قنا 24 12

الأقصر 26 12

أسوان 26 12

إدفو 26 13

أبو سمبل 27 12

الوادي الجديد 26 13

شلاتين 28 14

أبو رماد 28 12

حلايب 27 12

رأس حدربة 28 13