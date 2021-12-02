الدول التي أعلنت وصول متحور كورونا «أوميكرون» لأراضيها.. تعرف عليها

أعلنت بعض الدول عن وصول متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» إلى أراضيها، بعد مرور أسبوع واحد فقط على اكتشاف أول حالة إصابة بالمتحور الجديد، وسط مخاوف أعربت عنها منظمة الصحة العالمية التي وصفت المتحور الجديد بأنّه مصدر للقلق.

بؤرة المتحور في جنوب أفريقيا ورصد إصابتين في السعودية والإمارات

وأعلنت جمهورية جنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي، تسجيلها أول إصابة بـ«أوميكرون»، وارتفع العدد ليصل إلى 77 حالة إصابة بالمتغير الجديد، اليوم الخميس، فيما سجلت السعودية والإمارات إصابات بالمتحور الجديد، حيث تم رصد إصابة واحدة في كل دولة.

تسجيل إصابة في أستراليا

ومن جهتها، أعلنت أستراليا اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بـ«أوميكرون»، لمواطن كان في زيارة إلى الدوحة، فيما لم تعلن قطر حتى الساعة عن تسجيل إصابات بالمتحور.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» الدول التي أعلنت عن تسجيل إصابات بالمتحور الذي شكل مصدراً للقلق منذ الإعلان عنه، حيث يعتقد أن له قابلية على الانتشار بشكل أسرع من متغير «دلتا»، والدول هي:

- السعودية: حالة واحدة

- الإمارات: حالة واحدة

- الولايات المتحدة الأمريكية: حالة واحدة

- النمسا: حالة واحدة

- بلجيكا: حالة واحدة

- جمهورية التشيك: حالة واحدة

- إسبانيا: حالتين

- النرويج: حالتين

- البرازيل: حالتين

- اليابان: حالتن

- إسرائيل: حالتن

- السويد: 3 حالات

- نيجيريا: 3 حالات

- كوريا الجنوبية: 5 حالات

- الدنمارك: 6 حالات

- هونغ كونغ: 4 حالات

وفي السياق ذاته، قال كبير مستشاري الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، «أنتوني فاوتشي»، إن المعلومات الأولية الواردة من جنوب إفريقيا تشير إلى عدم وجود أعراض غريبة لدى المصابين بمتحور «أوميكرون»، وذلك وفقاً لموقع «سكاي نيوز».