«شعراوي»: شركات النظافة تولت 11 حيا بالقاهرة حتى الآن

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن شركتي «ارتقاء» و«انفيروماستر» تولتا أعمال النظافة في 11 حي بالمنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة حتى الآن، ضمن منظومة النظافة الجديدة، وجار استكمال استلام باقي الأحياء حتى ديسمبر المقبل؛ وفقًا لخطط التشغيل المعدة من الشركتين، مشيرًا إلى أهمية المتابعة اليومية من نواب محافظ القاهرة ورؤساء الأحياء التي بدأ فيها عمل الشركتين لقياس مستوى النظافة في الشارع والمناطق الحيوية والخدمية، وتحسين مستوى الجمع السكني والتجاري للمخلفات بجميع الأحياء.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية، عبر الفيديو كونفرانس، مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بحضور كل من المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة.

متابعة القيادة السياسية لمنظومة المخلفات

وأكد «شعراوي» إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالعاصمة بصورة مستمرة؛ حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر في هذه الخدمة التي تمس حياته اليومية، وعودة الوجه الحضاري للقاهرة في ظل المشروعات القومية التي يجري إنشاؤها، خلال الفترة الحالية والتطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق التاريخية بالعاصمة، مثل القاهرة الخديوية وحدائق الفسطاط.

وأوضح الوزير، أنه جار التنسيق مع الوزارات المعنية بمتابعة منظومة المخلفات الجديدة؛ لدراسة العرض المالي والفني لشركة «انفيروادبت» للتعاقد معها، التي من المقرر أن تقوم بعمليات الرقابة والمتابعة لشركتي «ارتقاء» و«إنفيروماستر» كطرف ثالث مستقل، من خلال نظام إلكتروني مع متابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، مطالبًا بإعداد تقارير أسبوعية حول متابعة أداء الشركتين في جميع الأحياء التي تسلمتها من هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لمراجعة الالتزامات الخاصة بالشركات وقياس مدى تحسن مستوى النظافة بتلك الأحياء ورضا المواطنين عنها، ورصد أي سلبيات في العمل والإسراع في تعديلها على الفور.

تواصل مستمر مع شركات النظافة

من جانبه، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وجود تنسيق مستمر بين نواب المحافظ ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، مع شركتي «انفيرو ماستر» و«ارتقاء»، وتقديم كل الدعم ليشعر المواطن بالقاهرة بوجود تغيير حقيقي في مستوى النظافة؛ بما يحقق رضاه عن تلك الخدمة المهمة.

وأشار «عبدالعال» إلى إقامة محطة مناولة في عين شمس، وجار الانتهاء من محطتين في المرج وعين شمس لدعم جهود الشركات في تحسين مستوى النظافة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية.