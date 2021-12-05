توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة إلى متوسطة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا يتضمن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ابتداء من الإثنين 6 ديسمبر 2021، حتى الأربعاء الموافق 8 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد طقسًا لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا باردًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ويتوقع الخبراء أن تتكون الشبورة المائية غدًا في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تتكوّن الأتربة العالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأضاف الخبراء أنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

أما يوم الثلاثاء يتوقع الخبراء أن تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد على فترات متقطعة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط إلى يتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى أربعة أمتار.

وتكون الفرصة مهيأة يوم الأربعاء لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وسيناء على فترات متقطعة، كما يشهد البحر المتوسط اضطرابًا ملاحيًا ترتفع خلاله الأمواج لتتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أمتار.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 6 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 7 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 8 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.