التفاصيل الكاملة لطقس اليوم ونوة قاسم: أمطار ورياح وأمواج عاتية

حالة من الترقب والمتابعة المستمرة إزاء الطقس خلال الساعات المقبلة، إذ أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع بدء نوة قاسم على السواحل الشمالية للبلاد مثل الإسكندرية ومطروح، قرر على إثرها محافظ الإسكندرية، تأجيل الدراسة تحسبا للتداعيات التي قد تنتجها الأمطار من غرق للشوارع وتعطيل المواصلات.

اضطراب الملاحة البحرية

وحذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، من ارتفاع الأمواج نتيجة لنشاط الرياح في مسطح البحر المتوسط، إذ يبلغ ارتفاع الموج لـ 3.5 متر، ما يعمل أيضًا على اضطراب الملاحة البحرية.

وقال «شاهين»، إن طقس اليوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2020، يشهد انخفاضات في درجات الحرارة بواقع درجة أو درجتين، وذلك خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل.

نشاط الرياح على القاهرة

وأضاف «شاهين» أن طقس اليوم يشهد أيضا نشاطا للرياح التي بدأت بالفعل أمس، على أقصى غرب البلاد، تحديدا عند السلوم ومطروح وتمتد لمحافظات شمال البلاد مثل الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ومناطق من سيناء وشمال الصعيد.

وأفاد بأن هذه الرياح جنوبية غربية تكون نشطة ما تزيد الإحساس بانخفاض الحرارة، كما أنها مُحملة بالرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة والمدن الجديدة والمفتوحة بشكل كبير.

أمطار متوسطة

كما يشهد اليوم، بحسب مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، سقوط للأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا مثل البحيرة وكفر الشيخ، منوها أن هذه الأمطار متوسطة الشدة في بعض المناطق، وخفيفة إلى متوسطة في المناطق الأخرى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة بمختلف محافظات الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 21 14

الإسكندرية 21 14

وادي النطرون 21 14

طنطا 21 14

شبين الكوم 21 14

دمنهور 21 14

بلطيم 20 14

مطروح 21 13

السلوم 21 13

سيوة 20 09

بورسعيد 21 16

دمياط 21 14

الزقازيق 21 14

المنصورة 21 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 22 14

العريش 22 13

رفح 21 13

رأس سدر 22 12

نخل 20 10

نويبع 24 15

طابا 21 14

كاترين 15 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 28 17

الغردقة 27 16

مرسى علم 27 16

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 21 10

أسيوط 21 09

سوهاج 22 10

قنا 24 11

الأقصر 25 11

أسوان 27 13

إدفو 27 13

أبو سمبل 26 12

الوادي الجديد 24 11

شلاتين 30 18

أبو رماد 30 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 18