تكليف رسمي وعاجل للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي لطلاب الدمج

أصدرت الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة والتعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة وهامة للمديريات التعليمية، بشأن الامتحانات الشهرية للصف الرابع الابتدائي 2022، لطلاب الدمج بمدارس التعليم العام بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

للمدارس الحق في وضع امتحانات رابعة ابتدائي لطلاب الدمج

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطابها للمديريات التعليمية، التي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إنه يجري امتحان تلاميذ الصف الرابع الإبتدائي المدمجين بمدارس التعليم العام، بإدارتكم، طبقا للقرار الوزاري 252 لسنة 2017، على أن تضع المدارس الامتحانات لهم.

ووفقاً للقرار الوزاري رقم 252 لسمة 2017، يؤدي الطلاب ذوي الإعاقة المدمجمون في مدارس التعليم العام كالتالي:

- بالنسبة للتلاميذ ذوي الإعاقة بالصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي بمدارس الدمج يمكن الاستعانة بأحد الإداريين بالمدرسة للقيام بعملية الكتابية للطالب ذي الإعاقة أو أداء الامتحان شفويا للصفوف الثلاثة الأولى مراعاة لظروفه، بشرط أن يشير التقرير الطبي الصادر من التأمين الصحي أو المستشفيات الجامعية أو الحكومية إلى حاجة التلميذ لوجود مرافق معه، على أن يكون التقرير.

يعفي من امتحان الاملاء في حالة وجود مرافق

- الطالب الذي يؤدي امتحانه بواسطة مرافق يعفى من أداء امتحان الإملاء أو الامتحانات العملية، ويكتفي بالامتحان النظري، وتوزع درجة هذه الجزئية على باقي جزينات الامتحان.

- يؤدي الطلاب ذوو الإعاقة المدمجون بمدارس التعليم العام امتحان الإملاء والخط في مادة اللغة العربية، بينما يعلى من أداء الإملاء والخط من يؤدي الامتحان بواسطة مرافق قانوني، وتوزع درجة هذه الأجراء على باقي أجزاء الإجابة.

- يعفي الطلاب المكفوفون المدمجون بتلك المدارس من أداء امتحان الخط ويتم توزیع درجته على باقي الأفرع الخاصة بالامتحان ويطبق على الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية نفس درجات التعليم العام طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة.