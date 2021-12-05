التعليم تمنع دخول أولياء أمور رابعة ابتدائي المدارس خلال الامتحانات

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه غير مسموح بدخول أولياء الأمور للمدارس مع طلاب الصف الرابع الابتدائي في الامتحانات التي ستعقد اليوم، مؤكداً أنَّ الوزارة كثفت من جهودها لمتابعة كافة الأعمال الخاصة بالامتحانات.

إجراءات مشددة ضد كورونا تزامنا مع امتحانات رابعة ابتدائي

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّه تمّ تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في جميع اللجان الامتحانية، موضحًا أنَّه تمّ تعقيم اللجان بصفة مستمرة، للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

عقد امتحانات رابعة ابتدائي في زمن الحصة المدرسية

وقال المصدر، إنَّه تم التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بضرورة عقد الامتحانات في زمن الحصة المدرسية والحرص على عدم إعلان الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في الامتحان حتى نهاية العام الدراسي، موضحة أنَّ التقييم يتم بالألوان لتوضيح مستوى الطالب في المقرر الدراسي.

امتحانات رابعة ابتدائي ورقية من 10 أسئلة لكل مادة

وتابع المصدر، أنَّه تمّ التنبيه على جميع الإدارات بضرورة عدم السماح للطلاب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي، موضحة أنَّ امتحان رابعة ابتدائي يعقد ورقياً ويتكوّن من 10 أسئلة تعتمد على فهم الطالب وليس الحفظ والتلقين.

وفي سياق متصل، كشف حامد البيومي، مدرس علوم، عن مجموعة من النصائح للطلاب، موضحاً أنَّه يجب على الطلاب مذاكرة المنهج بشكل مختلف عن الشكل التقليدي بمعنى قراءة المحتوى جيداً وفهم ما فيه دون اللجوء للحفظ.

وأضاف «البيومي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي موضوعية تقيس الفهم والإدراك، لذلك يجب على الطلاب مذاكرة محتوى المنهج بهدف الاستمتاع، مشددًا على ضرورة حل كثير من التدريبات والنماذج التي تغطي محتوى المناهج على هيئة «س وج»، مما يساعد على تثبيت المعلومة.