حبس أم وزوجها العرفي لاتهامهما بضرب ابنها في القليوبية

قررت نيابة مركز بنها، حبس أم وزوجها العرفي 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية ضرب نجلها وإحداث إصابة به لاعتراضه على زواجها بعد وفاة أبيه وقيامها بحبسه في حجرة وضربه بالخرطوم.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها بقيام طالب بشكوى والدته وزوجها العرفي بالتعدي عليه بالضرب وتم ضبط الأم وزوجها العرفي وبمواجهتهما اعترفا بأن الطفل عندما قام بسب والدته قام زوجها بضربه بالخرطوم دون إحداث أي إصابات.

تحريات الواقعة تكشف التفاصيل

وتوصلت التحريات أن الأم وتدعى «ش ب» 35 سنة ربة منزل توفي زوجها منذ شهر نوفمبر من العام الماضي وتزوجت بعد مرور أشهر العدة بشخص آخر يدعى «س ت» 43 سنة سائق «عرفيا»، وعاش معها بمسكن الزوجية الخاص بزوجها المتوفي.

وأضافت التحريات أن الزوجة تزوجت عرفيا لأنها تحصل على معاش والدها للإنفاق على أبنائها الثلاثة وأنها فضلت الزواج العرفي حتى يستمر المعاش معها كما أنها تزوجت بمعرفة أهلية زوجها الأول وليس في الخفاء ولكن نجلها كان رافض الزواج وعندما شاهد زوج أمه في حجرة نوم والده غضب وافتعل المشكلات في المنزل فقامت الأم بضربه.

تعليق الطفل على الواقعة

وعلق الطفل في «منشور» له عبر حسابه الشخصي بـ«فيس بوك»: «أنا اسمي «ع ا س» طالب في الصف الثاني الإعدادي من دائرة مركز بنها محافظة القليوبية وأنا لي أختين الأولى في الصف السادس الابتدائي والثانية في الصف الثاني الابتدائي ومش بيعرفوا يكتبوا أساميهم بسبب إهمال أمي وأنا والدي متوفي في شهر نوفمبر العام الماضي وأمي فكرت تتجوز بعد وفاته بفترة ومن وقت مافكرت تتجوز وهي أهملتنا ولا بتهتم بي ولا أشقائي ولا تأكلنا ولا تريد أن نذهب للدروس».

وأضاف: «أمي اتجوزت وحصلت على معاش أبويا وجدي وباعت سيارة أبي وأعطت ثمنها لزوجها ولا تعطينا مصاريف وطول اليوم تجلس مع زوجها وأهملتنا تماما ووضعتني أنا وأخواتي في حجرة وحبستنا وزوجها بيضربني لو خرجت من الحجرة» واستنجد الطفل لإنقاذه من بطش والدته وزوجها وضربهم المتكرر له.

فيما أثار المنشور تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بضرورة محاسبة الأم وزوجها ورعاية الأطفال.