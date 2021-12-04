إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أجرى الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، جولة مفاجئة لعدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمراكز الشباب على مستوى المحافظة.

بدأ وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الجولة بمتابعة عملية إنشاء حمام السباحة بنظام حق الانتفاع bot في مركز شباب سنديون التابع لإدارة شباب قليوب، حيث وجه الصبروط بضرورة وضع لوحة توضيحية للمشروع تشمل ماكيت بصورة كاملة لنتيجة المتوقعة من حمام السباحة ونسبة الإنجاز بها.

كما شملت متابعة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أيضا زيارة مفاجئة لمركز شباب مدينة قها التابع لإدارة شباب طوخ، والتي شملت متابعة صالة أفراح مفتوحة وحمام سباحة بنظام حق الانتفاخ bot، وأكد «الصبروط»، أن نسبة إنجاز العمل في مركز شباب قها تصل إلى 70%.

%90 نسبة تنفيذ مركز شباب ترسا

وفي مركز شباب ترسا، تابع الصبروط عملية إنشاء المبنى الإداري للمركز في مراحلة النهائية الذي يتم تسليمه من الشركة المنفذة خلال شهر من قبل وزارة الشباب والرياضة، حيث أكد أن العمل بالمبنى الإداري بشكل جاد وفعال تصل نسبة الإنجاز فيه إلى 90%.

غلق 4 مراكز شباب بطوخ

وفي جولته الميدانية تبين غلق مراكز شباب كفر العمار والصفا وإمياي التابعين لإدارة شباب طوخ وغياب العاملين، وكذلك تغيب العاملين عن مركز شباب العمار، بينما تمت متابعة لجنة تلقي لقاح كورونا أثناء عملها داخل المركز، كما شملت المتابعة مركز شباب كفر النخلة بطوخ والذي وجد مفتوحًا ويمارس نشاطه في ظل التزام العاملين.

وقد أمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين بالمراكز المغلقة للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.