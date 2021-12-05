تأجيل احتفالية التجلي الأعظم بسانت كاترين لـ11 فبراير المقبل

كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، اليوم، عن تأجيل احتفالية التجلي الأعظم «ملتقى الأديان»، التي كان من المقرر إقامتها بمدينة سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء خلال الشهر الجاري.

وأضاف أن سبب التأجيل هو منح مزيد من الوقت للاستعداد الجدي لتلك الاحتفالية، وإنهاء عمليات التطوير التي تتم حاليا بالعديد من المناطق الأثرية والدينية بمنطقة سانت كاترين، موضحا أن تلك الاحتفالية عالمية، ويحضرها العديد من سفراء الدول الأجنبية الموجودة بمصر، فضلا عن العديد من الوزراء والمسئولين المصريين.

رسالة سلام للعالم من سانت كاترين

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه تحدد بصفة مبدئية، 11 فبراير المقبل، موعدا لإقامة تلك الاحتفالية، لافتا إلى أنها تبعث برسالة سلام إلى العالم كله، وتقدم نموذجا للتعايش بين الأديان السماوية الثلاث «الإسلامية والمسيحية واليهودية»؛ وذلك لاحتضان المدينة دير سانت كاترين، الذي توجد به كنيسة التجلي المحتوية على رفات القديسة كاترين، وأيضا المسجد الذي يعود بناؤه إلى العصر الفاطمي، وشجرة العليقة التي ناجى عندها نبي الله موسى ربه، لافتا إلى أن المدينة مجمع أديان حقيقي.

أنماط سياحية متنوعة بسانت كاترين

ومن جهته، قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن مدينة سانت كاترين تضم أنماطا سياحية متنوعة، إلا أنها لم يتم الترويج المناسب لها حتى الآن.

وأضاف لـ«الوطن»، أن المدينة تتميز بالعديد من الأنماط والمقومات السياحية مثل آثار العهد القديم في المسيحية، وبها المكان الوحيد الذي تجلى فيه الله بنوره، وكذلك الشجرة المعلقة ونباتات وأعشاب طبية لا يوجد مثيل لها في العالم، فضلا عن أنها تضم أماكن تصلح للسياحة الرياضية وتسلق الجبال والسفاري، ودرب سيناء للمشي الطويل الذي يمر بجبل سانت كاترين، وهو أول درب مشي طويل في مصر.