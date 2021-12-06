حظك اليوم برج العذراء الإثنين 6-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يفضل مولود برج العذراء، الابتعاد عن العشوائية، ويميل للحياة المنظمة بشكل كبير، كونه يملك شخصية دقيقة ومرتبة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

رغم الضغوط.. المريخ في منزل العلاقات يمنحك حماسا وإصرارا على إصابة أهدافك، وتحسن التصرف.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

فينوس والقمر في منزل الحب يدعمان خطواتك في الاقتراب ممن تحب، أو تتوطد علاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.