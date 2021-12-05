حظك اليوم برج الحوت الأحد 5-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحوت أن لديه القدرة على تقديم التضحية من أجل إسعاد المقربين له، بالإضافة إلى أنه يحكم على الأمور بقلبه وليس بعقله.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

رغم الضغوط.. يمكنك اليوم إنجاز أعمالك، وتتحمل مسئولياتك العائلية بمنتهى الهمة والنشاط.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

فينوس والقمر بمنزل الأصدقاء يعدانك بدائرة من أناس مخلصين تحيط بك وتحميك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.