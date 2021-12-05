حظك اليوم برج الدلو الأحد 5-12-2021 مهنيا وعاطفيا

من المعروف عن مولود برج الدلو أنه شخص عقلاني وصادق مع نفسه ومع الآخرين، وهو ذو شخصية فريدة ومميزة ومختلفة عن باقي الأبراج.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لمراقبة كل شيء في صمت، ويساعدك ذلك على اكتشاف الكثير، فقط لا تعلن خططك وأفكارك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

المريخ في وضع معاكس، ومن المهم أن تتجنب الصدام مع الأحباب والأصدقاء، وليكن شعارك: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.