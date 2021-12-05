أسباب وضع كرات برتقالية على خطوط الكهرباء بالقرب من المطارات

يسعى عدد كبير من المواطنين معرفة أسباب وضع كرات برتقالية اللون على أسلاك خطوط التوتر العالي الخاصة بنقل الكهرباء، والقريبة من المطارات، ونوعية المادة المصنعة منها، وهل هناك قواعد وأسس تحكم مدى ضرورة تركيبها، وماهو دورها في الحفاظ على حياة الناس.

تمكن الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض من رؤيتها

كشفت الشئون الفنية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، بقطاع السادات التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الكرات البرتقالية الموجودة على خطوط التوتر العالي تسمي «كرات ماركر Marker balls»، أي كرات تعليم، لافتا إلى أن الهدف منها هو تمكين الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض من رؤيتها.

تملك نفس الشكل من كل الزوايا

وأشارت هندسة كهرباء التحرير «بدر»، بقطاع السادات التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه تم اختيار كرات لتوضع على خطوط الكهرباء، لأنها تملك نفس الشكل من كل الزوايا، لافتة إلى أنه بالنسبة لاختلاف الألوان، فهو لضمان لفت الانتباه وفقًا للبيئة المحيطة لرؤية واضحة اللون الأكثر استخدامًا للكرة المميزة هو «الخطرة البرتقالية الدولية».

تصنع من مادة البلاستيك أو الألمينيوم ويكون لونها برتقالي

وأوضحت هندسة كهرباء التحرير، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن تلك النوعية من الكرات تصنع من مادة البلاستيك أو من مادة الألومينيوم، ويكون لونها برتقالي أو أحمر وأبيض، ويبلغ قطر كل كرة بحدود 60 سم، ويزن كل منها حوالي 7.7 كجم، لافتة إلى أن المسافات بين الكرات يجب أن لا تقل عن 40 مترا، وفقاً لمنظمة الطيران المدني العالمية، وأن هذه الكرات لا يمكن رؤيتها في الليل إلا إذا تم تسليط الضوء عليها.

تركيب هذه الكرات بالقرب من المطارات

وأشارت إلى أن استخدام كرات علامة الجوي للسلامة لأنه ينقذ الأرواح والبنية التحتية عن طريق جعل خطوط الأسلاك والكابلات الكهربائية (خطوط النقل والتوزيع والاتصالات) مرئية للطائرات العمودية والطائرات والخطط المنخفضة الطيران، لافتة إلى أنه يتم تركيب هذه الكرات بالقرب من المطارات، وهناك قواعد وأسس تحكم مدى ضرورة تركيبها وفقاً لارتفاع الخط الأرضي المذكور والمسافة عن مدرج المطار، وفيما إذا كانت الأبراج واقعة في ممر إقلاع الطائرات أو هبوطها أو غير ذلك.

تحذير الطائرات الليلي بواسطة لمبات ضوئية حمراء

وقالت إنه في حالة تحذير الطائرات ليليا، فيتم بواسطة لمبات ضوئية حمراء تركب على قمة الأبراج، أو كذلك في منتصف ارتفاعها، إذا كانت عالية، لافتة إلى أن هذه اللمبات تستمد الطاقة من مصدر جهد منخفض إذا كان متوفراً في الجوار أو من نظام خلايا شمسية في المناطق البعيدة عن العمران، وأن هناك نظاما حديثا يسمى «OCAS»، وهو نظام تحذير من العوائق للطائرات.