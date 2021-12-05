«سياحة النواب»: أصحاب الهمم في عيون الدولة المصرية بقيادة الرئيس

أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن إقامة الدولة المصرية احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة كل عام، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حافز كبير يسعد ذوي الهمم وذويهم، ويخلق طاقة إيجابية في نفوسهم ويمنحهم الثقة.

توفير الحماية الاجتماعية لذوي الهمم في عهد الرئيس

وأكدت النائبة أن حضور الرئيس هذه الاحتفالية في نسختها الثالثة، والاستجابة لمطالبهم والتقاط الصور، يشير إلى أن أصحاب الهمم يحظون باهتمام السيسي وحرصه الدائم على ضمان حقوقهم والاحتفاء بهم كل عام في يومهم العالمي، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير كل السبل اللازمة لهم، موضحة أنهم أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من اهتمام الدولة المصرية التي لم تشهد عهدًا يرعى، ويهتم بشكل خاص بذوي الهمم مثل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي رفع رأسهم واهتم بهم، وأصبحوا غير مهمشين في المجتمع.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت في وضع أبناءها من أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة نصب أعينها وهذه خطوة ممتازة وإنجاز حقيقى، في ظل حرصها على تنظيم مؤتمر خاص بهم سنويا، والالتقاء بالنماذج الناجحة منهم في المجالات المختلفة بمختلف الفعاليات مثل مؤتمرات ومنتديات الشباب، والسعي لتذليل الصعوبات أمامهم، مشيدة بالإنجازات التي يحققها ذوي القدرات الخاصة، في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والتعليمية وغيرها، واصفة إياهم بـ«فرسان الإرادة» فهم شركاء الوطن والمستقبل.

إنشاء صندوق «قادرون باختلاف»

وأضافت رئيس سياحة النواب أن الدولة المصرية مليئة بالنماذج الشبابية الواعدة من أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، التي أثبتت ورسخت مفهوم لا مستحيل ولا عائق أمام صنع الإنجازات إلا بالفكر فقط، مشيدة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة إنشاء صندوق «قادرون باختلاف» لذوي الهمم، وبما جاء من كلمات خلال الاحتفالية، «نفسي في حاجات كتير ليكم، لأن كل شخصية منكم ليها المفروض أن إحنا كدولة وشعب ومجتمع نقدم ما يمكن تقديمه، وبالتالي بسؤالك خليتيني أقول لمجلس النواب والشيوخ محتاجين نعمل تشريع يتيح لينا نحط في صندوق قادرون باختلاف رقم مش كتير، لكن كلنا لما نقدم فيه يحقق مساهمة تخلينا نعمل اللي نتمنى نعمله، نقدر نعمله وعاوز كتير أن كل الناس فى الشارع والمدرسة ينتبهوا للكنز اللي مش واخدين بالهم منهم ومش هيعرفوا غير يوم القيامة، خلي بالك منه انتم الكنز هنعملك رحلة إلى كلية الشرطة والكلية الحربية ونقضى يوم هناك».