مجموعة «IACC» القابضة تتعاون مع هيئة قناة السويس لإنشاء منطقة لوجيستية جمركية في السويس

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الاثنين الماضى، مراسم توقيع عقد ترخيص لقطعتى أرض فضاء ملك الهيئة بنطاق منطقة محاجر عتاقة أمام ميناء الأدبية، لصالح مجموعة IACC القابضة، بغرض استغلالهما فى تخزين وتداول الحاويات والبضائع العامة، وإنشاء وتطوير منطقة لوجيستية فى ذلك الموقع الاستراتيجى، الذى يجاور العديد من الموانئ البحرية والمناطق الصناعية فى محافظة السويس.

وقالت الشركة، فى بيان، إن مراسم التوقيع تمت بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، بحضور المهندس محمد الأحول، الرئيس التنفيذى لمجموعة IACC القابضة، والمهندس محمد عبدالعظيم الموافى، مدير إدارة الأشغال بهيئة قناة السويس.

وأكدت مجموعة «IACC» القابضة أن الاتفاقية مع هيئة قناة السويس لإنشاء وتشغيل منطقة الخدمات اللوجيستية الجديدة يأتى فى إطار خطط التوسع التى تستهدفها المجموعة.

وتتضمن المنطقة العديد من الخدمات والأنشطة اللوجيستية؛ منها مستودعات تخزين جمركية للبضائع، كما تتيح وسائل نقل متعددة لنقل البضائع عبر شبكة الطرق والمحاور البرية وخطوط السكك الحديدية وخطوط النقل البحرى، التى يتيحها الموقع الاستراتيجى للمشروع، كما سيتم تقديم خدمات شحن ذات قيمة مضافة، بحسب البيان.

وتتمثل أهم نتائج الاتفاقية مع هيئة قناة السويس فى إضافة مستودعات تخزين إجمالية للحاويات، تصل إلى أكثر من 36 ألف متر مربع مُقسمة إلى منطقتى تخزين متجاورتين على مستودع يتجاوز 29 ألف متر مربع، وآخر على مساحة تتخطى 7 آلاف متر مربع. من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة لا تدخر جهداً نحو تعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها بالشكل الأمثل، كأحد محاور تنفيذ أهداف استراتيجية التطوير بالهيئة ٢٠٢٣، مشيراً إلى أن تعاقد الهيئة مع «IACC» سيتيح الاستفادة من أرض غير مستغلة وتحويلها إلى منطقة خدمات لوجيستية ومستودعات تخزين جمركية، بما يعزز من الجهود المبذولة لتطوير الأنشطة اللوجيستية بالمنطقة، ويواكب التوسع فى نشاط حركة تداول الحاويات بميناء الأدبية.

وقال محمد الأحول إن المجموعة ترى أن منطقة الخدمات اللوجيستية الجديدة ستمثل إضافة مهمة وحلاً حيوياً للتحدى القائم الذى يواجه العديد من الموانئ المصرية، والمتمثل فى زيادة التكدس بالموانئ ونقص مستودعات التخزين الجمركية الخارجية المجاورة لها.

وأشار إلى أن المجموعة تدعم أهداف القيادة السياسية التى تدرك أهمية نقل مستودعات ومناطق التخزين إلى خارج الموانئ لتحسين العمليات التشغيلية وانسياب البضائع فيها باعتبارها مراكز لوجيستية وخدمية استراتيجية، مضيفاً أن الاتفاقية تؤكد التزام المجموعة بالتوجهات العامة للدولة، خاصة مع خطط المجموعة لتلبية واستيعاب احتياجات عملائها فى 2022، عن طريق توفير مستودعات تخزينية إضافية خارج الموانئ تحت الإشراف الجمركى، بالإضافة لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الأرضية والإضافية الأخرى.

وتضم المجموعة 4 شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل، هى: شركة «ترانسمار»، أكبر شركة شحن حاويات فى مصر تعمل بمجال النقل البحرى للحاويات وتربط بين مصر وشركائها الرئيسيين بالمنطقة، وشركة «ترانسكارجو إنترناشيونال» (TCI) لخدمات الشحن والتفريغ والتخزين، وشركة «سفينة»، المتخصصة فى وكالات السفن والخدمات البحرية، وشركة «IACC» للخدمات اللوجيستية، التى تعد واحدة من الشركات الرائدة فى الشحن والتفريغ والتخزين، والتى تخدم ميناء الأدبية فى السويس وتقدم خدماتها لجميع أنحاء العالم.

وتستهدف اتفاقية الشراكة الجديدة دعم أنشطة الاستيراد والتصدير لعملاء الشركتين الأخيرتين، وتقديم خدمات القيمة المضافة لعملاء الحاويات وبضائع الصب والشحن العام والمشروعات.