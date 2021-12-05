«شباب كفر الشيخ» تنفذ برنامجا تدريبيا لأعضاء فريق متطوعي مراکز شباب مصر

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، برنامجا تدريبيا لأعضاء فريق متطوعي مراکز شباب مصر بالمحافظة بعنوان «المهارات الإدارية للعمل العام» برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والریاضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد القادر، مساعد مكتب الوزير لمراكز الشباب.

يأتي ذلك في إطار تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية وذلك لمدة يومين لتأهيل الشباب للعمل التطوعي.

توسيع قاعدة المشاركة الشبابية بمراكز الشباب

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في بيان، أن المبادرة التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منذ عام 2018، بجميع المحافظات، تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية بمراكز الشباب، وبناء القدرات وتنمية مهارات وقدرات الشباب، بالإضافة إلى تحسين الصورة الذهنية لمراكز الشباب وتنفيذ المبادرات المجتمعية المختلفة.

تدريب الشباب ضمن المبادرات المجتمعية

أوضح وكيل شباب كفر الشيخ، أنه يقوم بتدريب فريق متطوعي مراكز شباب مصر بمحافظة كفر الشيخ حسن الدسوقي، المدرب المعتمد لدى وزارة الشباب ومدير المكتب الفني بالمديرية، بحضور منسق الفريق بالمحافظة، أمل عبد الغنى، وبمشاركة أكثر من خمسين متطوعا بفريق مراكز شباب مصر بالمحافظة.

أضاف «محروس»، تدريب المتطوعين هو إجراء مستمر لا ينتهي لتوفير معلومات مستمرة، وإعادة المعلومات، ويتضمن التدريب تحديث وتحسين مهارات المتطوعين باستمرار، مشيراً إلى أنه يخدم المتطوعون المؤسسات بأدوار وقدرات مختلفة ويتم استخدام مهاراتهم وطاقاتهم لجلب رؤية وتطلعات مستقبلية جديدة ولخلق صورة إيجابية للمؤسسة في المجتمع المحلي.