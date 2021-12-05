علق الفنان مصطفى شعبان على مشاركته في احتفالية «قادرون باختلاف»، التي أُقيمت اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مصطفى شعبان: فخور بمشاركتي في احتفالية «قادرون باختلاف»

ونشر مصطفى شعبان مجموعة من الصور له خلال الحفل، وعلق عليها قائلًا: «فخور بمشاركتي النهارده في احتفالية قادرون باختلاف في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان ليا الشرف إني أكون وسط القادرون باختلاف».

وأضاف مصطفى شعبان: «بكل الأمل والطاقة الإيجابية والتفاؤل بالمستقبل، أنتم قدوة لكل مصري على الإصرار والتحدي وإن مفيش مستحيل يا ريت كلنا نغير نظرتنا كمجتمع للقادرون باختلاف وإننا نؤمن بقدراتهم ونديهم الفرصة إنهم يثبتوا أنهم قادرون دايمًا على التحدي».

وشارك الفنان مصطفى شعبان في «قادرون باختلاف» من خلال تقديمه فقرة «إنجازات سفراء الحلم».

نجوم الفن يحضرون احتفالية قادرون باختلاف

وشهدت احتفالية قادرون باختلاف حضور عدد كبير من الفنانين سواء بتقديم بعض الأغاني أو المساهمة في تقديم فقرات الحفل، وكان من بينهم الفنانة إنعام سالوسة التي شاركت بصوتها في الفيلم التسجيلي الخاص بالاحتفالية، والفنانة دنيا سمير غانم التي قدمت أغنية «بلادي اسلمي» برفقة مجموعة من ذوي الهمم، وبجانب الغناء قدمت الأغنية بلغة الإشارة في أول ظهور إعلامي لها بعد غيابها عن الأضواء الشهور الماضية بعد وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، فضلا عن مشاركة الفنان الشاب هشام جمال بفرقة فريقه «wonder» بأغنية «هنغني».

وشارك الفنان أشرف عبد الباقي في الاحتفالية، والذي أدار فقرة «حوار مع الرئيس»، بالإضافة إلى مشاركة الموسيقار عمر خيرت الذي قدم بعض من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة أبرزهم «خلي بالك من عقلك».