برلماني: السيسي يولي اهتماما كبيرا لأصحاب الهمم ويلبي مطالبهم

قال أحمد أبو زيد عضو لجنة الإسكان بالنواب، قبل قليل، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تولي اهتماما كبيرا لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة وتنتصر لهم، وتقدر جهودهم وأسرهم على وجه الخصوص، مشيدا بحضور ورعاية الرئيس لاحتفالية «قادرون باختلاف» لذوي الهمم والاستماع إليهم وتلبية مطالبهم، فهم من نفتخر ونعتز بهم شركاء الوطن والمستقبل.

أبو زيد: الرئيس صنع مشهدا إنسانيا رائعا

وأشاد أبو زيد في بيان له، بالمشهد الإنساني الرائع للرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الذي حرص خلاله على الحديث والتلاقي، والتفاعل مع مطالب أبناء مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، لم يكن هو الاهتمام الرئاسي الفائق الأول من نوعه في هذا الصدد، وإنما يملك الرئيس رصيدا هائلا من الانتصار لذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يشعرون لأول مره في وطنهم مصر، بأن مساعي تمكينهم وإتاحة الفرص أمامهم، غير مسبوقة، وتليق بكونهم أحد أهم مكونات الانطلاق نحو الجمهورية الجديد الواعدة.

الدولة بقيادة السيسي حققت انتصارات عديدة لأصحاب الهمم

وأكد عضو مجلس النواب، أن انجازات عديدة سطرتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل انتصارا لذوى الاحتياجات الخاصة، التى تنوعت بين مبادرات رئاسية وحكومية فى سبيل دعمهم، وكذلك تبلورت فى صورة تشريعات أصدرها مجلس النواب خلال الفترات الماضية، وكذلك التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير كل السبل اللازمة لهم.