حظك اليوم برج القوس الاثنين 6-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مولود برج القوس الكلام دائما والحديث مع الآخرين، وعادة ما يتسبب هذا الأمر في إزعاج من حوله خاصة إذا كانوا ممن يفضلون الصمت، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في منزل المال يدفعك اليوم لبحث مشاكل مادية ومهنية، فقط عليك أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك تفاديا للخسائر.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

اليوم ينصحك الفلك بألا تستسلم للظنون كي لا تتعرض علاقاتك للتوتر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.