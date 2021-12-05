تسريب في خط غاز رئيسي بقرية جروان في المنوفية «صور»

شهدت قرية جروان بمحافظة المنوفية، حدوث تسريب للغاز في الخط الرئيسي أمام مجمع المدارس والوحدة المحلية، دون معرفة السبب حتى الآن، وعلى الفور انتقل مسؤولو شركة الغاز إلى مكان التسريب لمعاينة المكان وتم عمل كردون لمنع دخول المواطنين لمكان الواقعة، وتم قطع الغاز عن القرية لحين حل المشكلة.

انتقال رجال الحماية المدنية بالمنوفية إلى مكان التسريب

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالمنوفية إلى قرية جروان التابعة لمركز الباجور، وتم التواصل مع كافة الجهات التنفيذية في محافظة المنوفية للتواجد في القرية وحل مشكلة تسريب الغاز ومعرفة السبب في ذلك، ومنع تسريب الغاز من الوصول إلى المناطق السكنية حفاظا على المواطنين.

لا إصابات بسبب التسريب

وأكد عدد من أهالي قرية جروان بمركز الباجور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع جهات الدولة متواجدة في القرية بعد وجود تسريب في خط الغاز الرئيسي في القرية، مؤكدين أن الوضع مستقر ولم تحدث أي إصابات بين المواطنين جراء تسريب الغاز في القرية.