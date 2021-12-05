مصرع شاب أثناء محاولته فض مشاجرة بين صديقين في كفر الشيخ

لقي شاب مصرعه، عقب وصوله المستشفى متأثرا بإصابته بطعنات أثناء محاولته فض مشاجرة بين صديقين بقرية الحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ، حيث قام أحدهما بطعنه بطعنات نافذة، وتم نقله للمستشفى العام بكفر الشيخ، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وألقت المباحث القبض على المتهمين.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية، بوصول «حسان.ح.خ»، 35 عاما، ومقيم بمدينة مسير، إلى مستشفى كفر الشيخ العام، مصابًا بطعنات نافذة ولقي مصرعه أثناء محاولة الأطباء إنقاذه.

بالانتقال والفحص تبين بنشوب مشاجرة بين أحد الأشخاص العاملين في الفراشة التي تستخدم في المناسبات وأحد الشباب بقرية الحمراوي، إثر خلافات بينهما، وحاول المجني عليه التدخل بين طرفي المشاجرة لفضها، فأصيب بطعنات نافذة على يد أحدهما، وجرى نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام، إلا أنه لقي مصرعه أثناء محاولة الأطباء إسعافه.

ألقي القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من تشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي.

إصابة 3 أشخاص بطعنات في مشاجرة بسيدي سالم

وفي وقت سابق، أصيب 3 أشخاص بطعنات بالجسم وطلق ناري، في مشاجرة بقرية سعفان التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى سيدي سالم المركزي، وإخطار الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبيّن أنهم: طه علي طه 34 عامًا، مصابًا بطعنات متعددة في الجسم، وصفوت علي طه 31 عامًا، مصابًا بطلق ناري بالصدر، وعلي علي طه 25 عامًا، مصابا بطعنة بالبطن، وتبيّن أنهم أصيبوا خلال مشاجرة، وجار تقديم الإسعافات الأولية لهم بالمستشفى.