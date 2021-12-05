توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي حلوان وطشقند في المجالات البحثية

استقبل الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور إليور محمودوف نائب رئيس جامعة طشقند للتعاون الدولي، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الجامعتين في المجالات البحثية والعلمية المشتركة.

مواكبة تطورات العصر وتلبية احتياجات المجتمع

في البداية، أكد الدكتور ممدوح مهدي، أهمية عقد بروتوكولات التعاون مع الجهات الدولية المختلفة لما تقدمه من تبادل للخبرات، وتنمية للمهارات، وتقديم برامج ومخرجات مميزة تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، و تؤدى إلى زيادة قدرة طلاب الجامعة التنافسية لمواكبة التطور التكنولوجي والابتكارات العلمية لتطوير القدرات التنافسية حيـث تـسهم الشراكة فـي تـضافر جهـود الشركاء و تعظيم الفائدة لهم.

جامعة طشقند من الشركاء الدوليين الفاعلين

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن جامعة طشقند من الشركاء الدوليين الفاعلين مع جامعة حلوان، وقد سبق التعاون معها في أنشطة دولية افتراضية مختلفة في مجالات السياحة، والاقتصاد، بالإضافة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في الاتفاق على تطوير درجة جامعية مشتركة لتدريس اللغة العربية بالتعاون مع كلية الآداب.

تعزيز التعاون المشترك

وتابعت «وتسعى جامعة حلوان إلى تعزيز التعاون المشترك في الفترة المقبلة في مجالات العلوم الاجتماعية، والاقتصادية، واللغات وآدابها، والدراسات المتحفية، بالإضافة إلى إمكانية فتح مجالات تعاون مشتركة من خلال مركز البحوث والدراسات الصينية».

وأضافت أن المشاركة الإيجابية التي شهدتها سلسلة المحاضرات الافتراضية التي نظمتها جامعة حلوان في مجالات الاقتصاد والسياحة من قبل طلاب جامعة طشقند سوف تسهم في تعزيز فرص التبادل الطلابي بين الجامعتين واستقبال وجذب الطلاب من دولة أوزبكستان.

وتضمن اللقاء عرض فيلم عن جامعة حلوان وتناولت من خلاله الدكتورة لبنى شهاب جوانب التميز وتخصصات الجامعة ومراكزها البحثية، تخلله تعقيب من السادة العمداء حول تخصصات الكليات وجوانب التميز بها، وأوجه التعاون المختلفة التي يمكن تعزيزها مع جامعة طشقند.

ثم عرض فيلم عن جامعة طشقند للدراسات الشرقية، واختتم اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون بين الجامعتين، في مجالات تنظيم المؤتمرات والمعارض وورش العمل والندوات والدورات القصيرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بجانب تبادل المعلومات والنشر الدولي والنشرات والمجلات العلمية، وكذلك تصميم برامج ومقررات ومناهج مشتركة، والتعاون في المشروعات البحثية، والأنشطة التعليمية والثقافية والبرامج التدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب والباحثين، والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه.

جاء اللقاء بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والسادة العمداء الأستاذة الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، والدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية.