هاني عادل: الأفلام الإنسانية تلمس القلوب وتتفوق على «الأكشن والجرافيك»

قال الفنان هاني عادل، إن زوجته شجعته بشكل كبير في مشاهدة أكبر عدد من الأفلام في الدورة الحالية الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، «دي أكتر دورة روحت فيها أفلام، ومن حسن حظي إن كل الأفلام اللي روحتها كلها كانت حلوة، وكتابها ناس جامدين أوي»، موضحًا أن التقنيات السينمائية حاليا أصبحت عالية للغاية وكبيرة طول الوقت، « بيبقى فيه لازم أكشن وجرافيك، كي يتم مشاهدها بمعايير السوق».

هناك أفلام بسيطة ذات تكلفة قليلة تلمس القلوب

وأضاف «عادل»، خلال تصريحات له على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ 43، الذي يُعرض على قناة «DMC»، أن المهرجانات بها أفلام أفكارها بسيطة للغاية وتحتاج أماكن بسيطة لتنفيذها وبتكلفة بسيطة للغاية تهبره بشكل أكبر من الأفلام ذات التكلفة العالية، «الحاجات الإنسانية تلمس البني آدم أكتر، أكتر حاجة تلمس البنى أدم هي الأشياء الإنسانية، حاجات مش عارف يعبر عنها وفجأة يلاقيها قدامه، بتلمس القلب».

العناصر التي يجب توافرها في الأفلام الناجحة

فيما قالت الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود، زوجة الفنان هاني عادل، وعضو لجنة تحكيم في المهرجان، «أنا بحب الأفلام اللي بيكون الفكرة والموضوع والمعالجة معمولين بشكل جيد، بأي طريقة وبأي بعد إنساني بس يكون بشكل جيد، ثم يكون الاخراج جيد والصوت والاسكريبت والتمثيل، لو اتجمعوا العناصر دي في فيلم بيبقى ناجح جدا، أنا مشوفتش كل أفلام المهرجان بس شوفت أفلام كثيرة حلوة ومختلفة».

وتابعت: «الفيلم اللي كتير حبيته وكان فيلم انساني، وكان محترم الشخصية اسمه (سيفن دوجز)، مؤثر كتير كتير، بيوقف عند الشخصية، قد إيه بسيط وعميق».