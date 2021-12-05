أمراض تقلل الإصابة بكورونا.. استشاري مناعة توضح: التزامهم الشديد السبب

هناك مثل عربي قديم يقول «رب ضرة نافعة»، وينطبق هذا المثل على نتائج لدراسة علمية أوضحت أن هناك بعض الأمراض التي تعمل على تخفيف من أعراض الفيروس التاجي «كورونا»، ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأوضحت الدراسة التي أعدها فريق بحثي من جامعة «كوين ماري» بلندن، أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الحساسية، مثل حمى القش والتهاب الجلد أو الأكزيما أقل عرضة للإصابة بالفيروس بنسبة 23%، كما أشارت الدراسة إلى أن 38% من المصابين بالربو أقل عرضة للإصابة بالفيروس، حتى لو استخدموا أجهزة الاستنشاق العلاجية.

لماذا أصحاب تلك الأمراض أقل عرضة للإصابة بكورونا؟

في هذا الصدد قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة، إن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الحساسية مثل حمى القش والتهاب الجلد أو الأكزيما بجانب الربو، لديهم فرصة أقل للإصابة بفيروس كورونا وهذا راجع إلى عدة آراء منها الالتزام الشديد من قبل أولئك الأشخاص بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وهذا الرأي هو الأكثر ترجيحًا.

وأضافت «عبد الوهاب» في تصريحات لـ «الوطن»، أنه من ضمن الأسباب أن مستقبلات الفيروس لديهم أقل مقارنة بالأشخاص العاديين وهذا يجعلهم أقل التقاطا للفيروس، وأشارت إلى أنه يجب إجراء المزيد من الدراسات العلمية للتأكد من الأسباب.

أهم الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا

وأوضحت استشاري المناعة، أنه في حالة الأشخاص الذين يعانون من ضيق في التنفس، مع ارتفاع درجة الحرارة، والسعال المستمر الشديد، فلابد أن يقوم بعزل نفسه في المنزل وعدم النزول إلى الشارع لتجنب نشر العدوى، ويجب طلب المساعدة الطبية.

وأكدت أهمية تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا لما له من أهمية في زيادة قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الإصابة بالفيروس، مع الاهتمام بالنظافة الشخصية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة والتأكد من أنها تغطي الأنف والفم.