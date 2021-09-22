أسامة عباس لـ«الوطن»: «عيد ميلادي مش النهارده وعايش بعيد عن دوشة القاهرة»

في الوقت الذي احتفل فيه عدد كبير من رواد مواقع شبكة التواصل الاجتماعي المختلفة، بعيد ميلاد الفنان أسامه عباس، تواصلت الوطن مع الفنان القدير والذي أكد أن عيد ميلاده لا يوافق اليوم 22 سبتمبر.

أسامه: عيدي ميلادي في يوليو

وأوضح الفنان أسامه عباس لـ«الوطن» أن تاريخ ميلاده الحقيقي في يوم 23 يوليو، وليس اليوم الأربعاء، قائلاً: «عيد ميلادي مش النهارده، عيد ميلادي يوم 23 يوليو».

وقال «لم يعرض عليا حتى الآن العمل الجيد الذي يلقى قبولي» وعن نتائج التدوينة المزيفة التي انتشرت له خلال الأيام الماضية، أشار «عباس»، إلى أنه تم عرض أعمال عليه عقب هذه التدوينة، ولكنها أعمالاً ليست جيدة، قائلاً: «اتعرض عليا أعمال بعد التدوينه، ولكنها لا تليق بيا، ولا بمشواري الفني، ولسه متعرضش عليا العمل الجيد اللي يخليني أقبل به».

عايش بعيدا عن القاهرة و«دوشتها»

وانتشرت خلال الأيام الماضية تدوينه مزيفه للفنان أسامه عباس حول مناشدته للمنتجين بشأن عودته للساحة الفنية مجدداً، ونتج عنها غضب الفنان القدير الذي قام بالرد على هذه الشائعات قائلاً: «أنا قاعد بعيد عن الناس والقاهرة ودوشتها»

نقابة الممثلين: لن نسمح بالتطاول

وحذرت نقابة المهن التمثيلية خلال بيان أصدرته بخصوص هذه الشائعة المزيفة، كل من يتطاول على رموز مصر الفنية، سواء بالتصريح أو الإشارة أو التلميح الكاذب، بالتعرض لعواقب وخيمة وملاحقة قانونية، وأنها لن تسمح أبداً بمرور هذا السلوك دون محاسبة.

وعبرت النقابة، ممثلة في مجلس إدارتها ونقيبها، عن بالغ تقديرهم للفنان الكبير القدير أسامة عباس، الذي يعد أحد رموز فن التمثيل العربي، خاصة بعد إبداعه في تقديم أصعب، وأعمق الأدوار التمثيلية على مشواره الفني.