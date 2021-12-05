شبيه الفنان أسامة عباس يثير الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بدأت فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ43، منذ قليل، ومع بدء توافد المشاركين بختام المهرجان، أثار الجدل حضور شبيه الفنان أسامة عباس على السجادة الحمراء.

ظهور شبيه أسامة عباس.. على السجادة الحمراء في الختام

شبيه الفنان أسامة عباس، يثير الجدل خلال حضوره على السجادة الحمراء، بفعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ43.

وطل شبيه الفنان أسامة عباس، على السجادة الحمراء بختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مرتديا بذلة صفراء، وقميص أسود ونظارة صفراء، لتتماشي من الأوت فيت.

ويدعى شبيه أسامة عباس، أشرف أبو النجا، ويعمل في مجال الإخراج، والإنتاج، من مواليد 20 أغسطس 1959 من القاهرة.

أشرف أبو النجا: من عائلة فنية

ينحدر أشرف أبو النجا، إلى أسرة فنية، حيث أن والده كان مصمما لأزياء الكثير من نجمات السينما في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وأبرزهم « لبنى عبد العزيز، مديحة يسري، آمال فريد، ليلى فوزي».

كما أن والدة أشرف أبو النجا، شاركت في السينما المصرية في دور صغير بفيلم «بنات اليوم»، مع عبد الحليم حافظ، وماجد الصباحي، عام 1957، ومن ثم تركت التمثيل وتفرغت لتربية الأبناء.

معلومات عن أشرف أبو النجا

بدأ أشرف أبو النجا، مشواره الفني مبكرا، منذ أن كان في السابعة عشر من عمره مساعدا للإخراج في فيلم (عذراء ولكن)، مع نيللي وسمير صبري ومصطفى فهمي.

ومن الجدير بالذكر، أن شبيه الفنان أسامة عباس ساعد كبار المخرجين آنذاك، ومنهم كمال الشيخ، سيمون صالح، سمير سيف، حسن الإمام، حسام الدين مصطفى وغيرهم، ثم سافر إلى إيطاليا لدراسة الإخراج، كما قدم العديد من الأعمال الفنية، بعضها كان مع رفيق الدراسة في روما الدكتور رمسيس مرزوق مدير التصوير.

يذكر أن آخر ظهور للفنان أسامة عباس، كان عام 2017، أثناء مشاركته في مسلسل «سابع جار».