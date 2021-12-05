تصفيق حار من حضور مهرجان القاهرة السينمائي لـ عبد الرحمن أبو زهرة

لوح الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة بيديه، أثناء تواجده على السجادة الحمراء، للحاضرين في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ43، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.

وأنزل المصورون والحاضرون للحفل، الكاميرات، للتصفيق له، ما جعله يقف يتفاعل معه بحركات مضحكة سريعة لعدم قدرته على الوقوف.

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وتقدم «الوطن» بث مباشر لبدء فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما المصرية والعالمية، والذي يُعرض على قناة «DMC».

مهرجان القاهرة السينمائي

يكرم الفنانة نيللي وشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، تكريم الفنانة القديرة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، تقديرا لمسيرتها الفنية، كما كرّم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز عن مجمل أعماله الفنية المميزة.

وشهدت تلك الدورة مشاركة كبار نجوم الفن على مدار الأيام الماضية، وحقق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 تلاقي الثقافات من جميع الدول، وعرض عدد كبير من الأفلام بجميع الجنسيات، كما شهد عرض العديد من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، فضلًا عن الندوات والجلسات النقاشية الثقافية.