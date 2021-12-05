إرشادات يجب اتباعها أثناء سقوط الأمطار.. «ما تقفش تحت الشبابيك»

اتخذت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عددا من الإجراءات بشأن الاستعداد الكامل للتعامل مع سقوط الأمطار بموسم الشتاء، كي لا تتعرض أي من المناطق على مستوى محافظات الجمهورية إلى الغرق أو تعطل حركة المرور لساعات طويلة، كما كان يحدث خلال السنوات الماضية في فصل الشتاء.

كما وجهت الشركة عددا من الإرشادات الواجب اتباعها عند هطول الأمطار، حيث رفعت الشركة حالة الاستعداد والتأهب بكل شركاتها التابعة للتعامل مع التغيرات الجوية غير المستقرة التي تشهدها بعض المحافظات، وتكليف إدارات الأزمات بالشركات التابعة وفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعة والتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار.

الإرشادات الواجب اتباعها خلال فترات سقوط الأمطار

وناشدت الشركة القابضة المواطنين باتباع الإجراءات التالية، تجنبا لحدوث أي أضرار، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الأمطار، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

ـ تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

ـ الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع سواء أكشاك أو أعمدة أنارة.

ـ تجنب البقاء في الأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق، والابتعاد عن الأسوار وقضبان السكك الحديدية.

ـ ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار، لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

ـ تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

ـ تجنب العبور حتى تتأكد من مستوى الماء، وعدم وجود حفر بالطريق.

وأوضحت القابضة للمياه أنه يمكن البلاغ عن تجمعات الأمطار وشكاوى الصرف الصحي من خلال الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 175 بالقاهرة، والإسكندرية، و125 بباقي المحافظات.