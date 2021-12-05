استعدادات المحافظات للتعامل مع مياه الأمطار.. تبدأ برفع درجة الاستعداد

أعلنت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، استمرار استعدادات المحافظات للتعامل مع مياه الأمطار في ضوء تحذيرات الأرصاد الجوية من سوء حالة الطقس، ومن ضمن استعدادات المحافظات للتعامل مع مياة الأمطار اتخاذ عدد من الإجراءات من بينها وفقما أعلنته وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، وهي:

خطوات استعداد المحافظات

- متابعة تطهير مخرات السيل بالتعاون مع وزارة الري.

- استمرار تطهير بالوعات الأمطار وإزالة أي تلفيات وعدم تغطيتها بالسيارات أو الأتربة.

- مواصلة تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لرفع قدرتها الاستيعابية.

- رفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التي تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

- مراجعة خطة توزيع المعدات والشفاطات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري.

- إعداد البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.

التنسيق مع الأرصاد

- التواصل مع الأرصاد الجوية لمتابعة التوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها.

- رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.

- التنسيق المتواصل بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

انتشار فرق المتابعة

- العمل على انتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية، فرق التطهير، فرق متابعة المحطات على مواقع العمل حسب أولوية المواقع.

- تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات أثناء فترة سقوط الأمطار للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- وعلى المواطنين تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل خاصة القديمة والمتهالكة.

- تجنب البقاء في أماكن مفتوحة فترة البرق مع عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية واعمدة الإنارة، والسكك الحديدية تجنبا للخطر.

- ترشيد استهلاك مياه الشرب لتستوعب شبكات الصرف الصحي أكبر كمية من مياه الأمطار.

- التعامل بالمعدات صغيرة الحجم للعمل في الشوارع والمناطق الضيقة والقرى غير المخدومة بالصرف الصحي والتي يصعب وصول المعدات الكبيرة إليها.