سامو زين خلال ختام «القاهرة السينمائي»: أحمد زكي مدرسة ومنهج

قال المطرب سامو زين، إن النجم أحمد زكي، يُعد مدرسة كبيرة في الفن يتعلم منها الجميع، مؤكدًا أنه جسد الكثير من الشخصيات الفنية ببراعة كبيرة، ولهذا يعتبره منهجا كبيرا على الفنانين والفنانات أن يتعلموا منه.

ساموزين يهنئ كريم عبد العزيز لتكريمه

وبارك «زين» خلال حفل ختام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، المذاع مباشرة على شاشة dmc، للنجم كريم عبد العزيز على تكريمه خلال الدورة المنقضية من مهرجان القاهرة السينمائي.

واختار المطرب سامو زين، النجم أحمد حلمي لنيل جائزة فاتن حمامة التكريمية والخاصة بمهرجان القاهرة السينمائي، للحصول عليها خلال الدورة القادمة للمهرجان، كتكريم له على مسيرته الفنية، والتي وصفها بالأكثر من رائعة.

وتقدم «الوطن» بثا مباشرا لبدء فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما المصرية والعالمية، والذي يُعرض على قناة «DMC».

مهرجان القاهرة السينمائي يكرم الفنانة نيللي

وشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، تكريم الفنانة القديرة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، تقديرا لمسيرتها الفنية، كما كرّم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز عن مجمل أعماله الفنية المميزة.

وشهدت تلك الدورة مشاركة كبار نجوم الفن على مدار الأيام الماضية، وحقق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 تلاقي الثقافات من جميع الدول، وعرض عدد كبير من الأفلام بجميع الجنسيات، كما شهد عرض العديد من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، فضلًا عن الندوات والجلسات النقاشية الثقافية.