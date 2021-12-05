والدة الطفل محمد ماضي: حضور السيسي اليوم كان محفزا لأولادنا

قالت منى السيد، والدة الطفل محمد ماضي، أحد أبطال ذوي الهمم، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، كان محفزا لهم، ووعدهم بالاهتمام بهم في المستقبل وتنفيذ فعاليات لهم، مبينة أن ابنها لديه مشكلات صحية، لكن بسبب التحفيز الدائم، يمكنه أن ينفذ مهام صعبة، مشيرة إلى أنه تعرض إلى تنمر في وقت ما، لكن تم إعطاء ميدالية له من أجل التمهيد للحصول على ميدالية حقيقية.

إلغاء الاحتفالية في عام 2020

وأضافت «السيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنها تقدمت للحضور ضمن مبادرة قادرون باختلاف في 2020، لكن تم إلغاء الحفل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

السسيسي يتفقد الساحة الرياضية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال مشاركته في النسخة الثالثة من احتفالية «قادرون باختلاف»، الساحة الرياضية لمشاهدة فعاليات ممارسة الرياضات المختلفة، من أبطال الاتحاد الرياضي المصري لأصحاب القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تفقده أجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوي الهمم، كما التقى أعضاء أوركسترا النور والأمل.

الرئيس حريص على تحقيق متطلبات أبناء مصر من ذوي الهمم

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن تفقد الرئيس لهذه الأنشطة، يأتي في إطار الحرص على متابعة تحقيق تطلعات ومتطلبات أبناء مصر من ذوي الهمم.

وأكد السيسي للقائمين على الفعاليات ولأبنائه من ذوي الهمم، أن الدولة بكل مؤسساتها تحرص على صقل مهاراتهم ورعايتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، مؤكدا أن حرصه على المشاركة في هذا التقليد السنوي الهام، يعكس اهتمامه الشخصي ببذل الجهد والعطاء مع الأسر وكل المؤسسات التربوية والتدريبية والتأهيلية المعنية لتحقيق هذا الهدف النبيل.