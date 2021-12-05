مصرع ربة منزل دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبورها مزلقان بطنطا

لقيت ربة منزل مصرعها بعدما صدمها قطار سكك حديدية بخط «طنطا - المحلة» حال عبورها مزلقان بمدينة طنطا بمحافظة الغربية مساء اليوم، مما تسبب في تناثر أشلائها وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة طوارئ طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة.

مصرع ربة منزل دهسا أسفل عجلات قطار «طنطا - المحلة»

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورد بلاغ بالعثور على جثة سيدة على قضبان السكة الحديد بدائرة قسم ثان طنطا.

تفاصيل الحادث الأليم لقطار «طنطا - المحلة»

انتقلت قوة أمنية بناء على توجيهات اللواء محمد عمار حكمدار مديرية الأمن مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين مصرع سيدة أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ولقيت مصرعها في الحال ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلى ذويها لدفنها بمقابر أسرتها.