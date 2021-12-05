انطلاق فعاليات المؤتمر الثامن لشباب الباحثين لكلية التمريض بجامعة طنطا

نظمت كلية التمريض بجامعة طنطا المؤتمر العلمي الثامن لشباب الباحثين بعنوان «الحياة الآمنة وتعزيز الصحة لدى الأطفال والشباب وكبار السن» تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتورة عفاف عبد العزيز بصل عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر.

أكد الدكتور كمال عكاشة في كلمته بالمؤتمر أن قطاع الدراسات العليا بالجامعة، استطاع تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال النشر الدولى خلال عام 2021 وفقًا لقاعدة البيانات الدولية «SCOPUS».

تطوير منظومة البحث العلمي بالجامعة

أضاف نائب رئيس الجامعة، أن هناك أولوية لتطوير منظومة البحث العلمي بالجامعة وتشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس للارتقاء بمستوى جودة البحث العلمي، ودعم وتحفيز طاقات الباحثين، ونشر إنتاجهم العلمي في كبرى المجلات الدولية والمصنفة في قواعد البيانات العالمية ودعم منظومة البحث العلمي لإثراء منظومة البحث العلمي ودعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

تعزيز جودة الرعاية الصحية

ومن جانبها، أشارت الدكتورة عفاف بصل إلى أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة، لاستضافته كوكبة من العلماء المتخصصين في مجال التمريض بهدف تعزيز جودة الرعاية الصحية والارتقاء بصحة الإنسان والمجتمع.

وقدمت عميد التمريض الشكر لرؤساء لجان المؤتمر والقائمين عليه، متمنية للمؤتمر النجاح والوصول لتوصيات هامة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.