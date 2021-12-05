خبير ديكور: الاعتماد على مهندسين لتنسيق الوحدات سمة عصرية لا غنى عنها

قال المهندس محمد يسري، الخبير في مجال الديكور، اليوم، إنه في الفترات السابقة كانت فكرة الاستعانة بمهندس ديكور لتنفيذ شكل المنزل من الداخل ليست منتشرة، بعكس الوقت الحالي، الذي أصبحت فيه الاستعانة بالخبراء سمة عصرية لا غنى عنها.

وأضاف «يسري»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ هناك عدد من العملاء يختار تصميمات وألوان وقطع أثاث لا تتوافق مع شكل المكان أو مساحته، وهو ما يخلق العديد من المشكلات، ولكن البعض الآخر يوضح لنا ما يفضل ويترك لنا دراسة المساحة وشكلها والخامات وإبلاغه بشكل دوري بكل التنسيقات.

كما أشار إلى أن هناك بعض العملاء يحبون ألوان دهان معينة، ويحرص مهندس الديكور على توظيفها من خلال تنسيق الألوان بشكل معين يجلب الراحة النفسية والسعادة بالتصميمات.

التصميمات الجاهزة على الإنترنت لا تغني عن الاستعانة بخبير ديكور

وأوضح «يسري»، أنه يجب على العميل الاعتماد على مهندس ديكور بدلاً من الأشكال التي يتم تنفيذها واختيارها من الإنترنت، وهناك العديد من الأشياء لا يأخذها العميل بمفرده في الاعتبار مثل جودة الخامات وأشكالها ومعرفة جودتها.

ولفت خبير الديكور، إلى أنَّ نفقات عمليات النقل، وكذلك أسعار رفع الخامات والمصنعين، التي يتكلفها العميل، يجمعها المهندس المتخصص في قائمة واحدة بتكلفة مجمعة، مؤكداً أنه مع شركات الديكور المحترفة لن يتكلف العميل مصاريف النقل أو رفع الخامات وغيرها لأنها تكون ضمن المبلغ المتفق عليه.

تنسيق الوحدات بشكل جمالي ضرورة لراحة العملاء النفسية

وقال المهندس سامح ساويرس، المطور العقاري، إنه خلال الوقت الحالي أصبح هناك حاجة إلى مهندسين ديكور لتنفيذ الديكورات الخاصة بالمشروعات، وتعتبر المنازل هي منطقة الراحة النفسية للمواطنين، لذلك يجب تنسيقها بشكل جمالي ومتناسق.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن التخصص في المجالات حقق الكثير من النجاحات، مشيرا إلى وجود العديد من المنازل الكبيرة، ولكن تم تشويهها بسبب سوء التنسيق، في حين أن هناك شققا صغيرة الحجم، ولكن يمكن استغلالها وتنسيقها لتظهر بشكل أفضل.