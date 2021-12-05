إصابة شخصين صدمهما تاكسي بدمنهور في البحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث عبور مشاة، حيث صدمهما تاكسي بدوران الاستاد بدمنهور بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح خطيرة وكدمات بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث عبور مشاة بمنطقة دوران الاستاد التابعة لذات المركز.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «علي أحمد الحجري، 70 سنة دمنهور مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكسر في العمود الفقري، ومصطفى سالم كتات 43 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الحوض، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.