التعليم توجه المديريات بإرسال نتائج أعمال السنة عن التربية الفنية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بتوجيه موجهي العموم لمادة التربية الفنية بالمديريات، بإرسال نتائج العام الجديد لسنة 2022، من أعمال طلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية.

20 ديسمبر آخر موعد لتقديم نتائج أعمال الطلاب

وحددت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية يوم 20 ديسمبر الجاري، آخر موعد لتقديم نتائج أعمال الطلاب في التربية الفنية للعام الجديد 2022.

ومن جانب آخر، أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا للمديريات التعليمية، بتنفيذ مسابقة الأبحاث في تاريخ الفن والتذوق الفني بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية للعام الدراسي 2021/ 2022، للمراحل التعليمية «الابتدائية/ الإعدادية/ الثانوية التربية/ الخاصة».

موكب المومياوات الملكية مسابقة للابتدائية

وقالت وزارة التعليم في خطابها، إن مسابقة المرحلة الابتدائية، تتضمن عمل ألبوم بعنوان «موكب المومياوات الملكية»، يضم صورا عن ما جرى في هذا اليوم من احتفال مثير شاهده العالم.

وفي المرحلة الإعدادية، يجري عمل بحث عن أحد الفنانين المصريين، أو الفنانة جاذبية سري، أو الفنان مصطفى الرزاز، أو الفنان محمود مختار، متضمنا نشأتهم والمدارس الفنية التي ينتمي إليها كل فنان، وكذلك أهم أعماله الفنية.

أما المرحلة الثانوية، يجري عمل بحث مستعينا بالصور والرسومات التوضيحية، لأحد فناني الحركات الفنية الحديثة أو لفنون عصر النهضة، أو الفن الإسلامي، متضمنا السمات الفنية التي تميز كل فن من الفنون.

وبالنسبة التربية الخاصة، يجري عمل ألبوم بعنوان «الحرف الشعبية»، يضم صورا للحرف الشعبية الحديثة والقديمة ولا يزيد صفحاته عن 5 صفحات.

وحددت وزارة التعليم شروط المسابقة، للتقديم بها لجميع المراحل التعليمية وهي كالتالي:

- أن يتناسب تصميم الغلاف مع موضوع البحث أو الألبوم.

- إرسال عدد 15 بحثا فقط بكل مرحلة تعليمية.

- ترسل الأعمال على قناة التربية الفنية الخاصة بالوزارة على منصة التعليم.