تفاصيل سرقة مسجلين خطر مليون جنيه من سيارة شركة: انتحلوا صفة ضباط شرطة

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، تفاصيل السطو على سيارة تابعة لإحدى شركات تجارة الجملة، حيث تبين قيام مسجلين خطر وعاطل بانتحال صفة رجال شرطة، وقاموا باعتراض طريق سيارة الشركة بمنطقة المرج فى القاهرة، عقب تحصيلها مبالغ مالية من العملاء، وأهموا سائق السيارة ومندوب الشركة بأنهما مطلوب القبض عليهما فى بلاغ من صاحب الشركة، ثم قاموا بالاستيلاء على المبلغ المالى المقدر بمليون جنيه.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين نقلوا السائق والمندوب فى سيارة ميكروباص إلى مكان مهجور، ثم أطلقوا سراحهما وفروا هاربين.

إبلاغ لإبعاد الشبهة

وكشفت التحريات أن سائق سيارة الشركة، هو زعيم العصابة، وواضع خطة السرقة، وأنه ارتكب الجريمة بالاشتراك مع آخرين، حيث أبلغهم بخط سير السيارة التى يقودها وبصحبته مندوب الشركة، وقام بالإبلاغ عن الجريمة فور إتمام عملية السطو لإبعاد الشبهات عن نفسه، ظنا منه بعدم توصل المباحث للمتهمين، لكن تم القبض على شركائه واعترفوا باشتراكه فى الجريمة عن طريق التخطيط.

3 متهمين

كان تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من مندوب إحدى الشركات، وسائق بذات الشركة، مقيمان بدائرة القسم، بأنه عقب تحصيلهما مبلغا ماليا من أحد المحال التجارية الكائن بدائرة القسم، وحال سيرهما بدائرة القسم مستقلان سيارة الشركة، فوجئا بسيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية، يستقلها 3 أشخاص، قاموا باستيقافهما، وادعوا أنهم رجال شرطة، واستولوا على المبلغ المالى، والمقدر بحوالي مليون جنيه وهاتفي محمول وفروا هاربين.

مسجلين خطر

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المبلغ الثانى السائق، بالاشتراك مع 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترف أحدهم أنه نظراً لعمله بالشركة، ومعرفته بمواعيد تحصيل واستلام المبالغ المالية، اتفق مع باقى المتهمين، على ارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.

بمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المذكور أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى والهاتفين المستولى عليهما، وأكدوا إنفاقهم لجزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة، التى تولت التحقيق.