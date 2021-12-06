محافظ المنيا يزور مصابي حادث أتوبيس الطريق الصحراوي ببنى مزار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء الأحد، حالة المصابين في حادث انقلاب اتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية الشيخ فضل ببنى مزار، ما أسفر عن إصابة 25 شخصا بإصابات بسيطة، وجميعهم تم نقلهم لمستشفى سمالوط النموذجي وحالتهم مستقرة.

رافق المحافظ، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير هيئة الإسعاف، وأحمد رشاد رئيس مركز ومدينة سمالوط.

المحافظ يوجه بتوفير الرعاية للمصابين طوال إقامتهم بالمستشفى

اطمأن المحافظ، على استقرار حالة المصابين، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم الصحية، وكلف وكيل وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معرباً عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، كما وجه الشكر لكل الأطقم الطبية، والتمريض، ورجال هيئة الإسعاف لما يبذلوه من جهد وتقديم الخدمات الطبية للمرضي، مؤكداً حرص الدولة على توحيد الجهود لرفع كفاءة منظومة القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية ذات كفاءة عالية للمرضى.

الاتوبيس اصطدم برصيف بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق

وشهد الطريق الصحراوى الشرقى، حادث اصطدام أتوبيس سياحي برصيف بالقرب من كمين الشيخ فضل بمركز بنى مزار في شمال محافظة المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد السائق، مما تسبب فى إصابة 25 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى النموذجى بمركز سمالوط.

وانتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث وتم الدفع بـ7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبيّن إصابة 25 من الركاب بكدمات وسحجات وخدوش متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

وأفادت التحريات الأولية إلى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق، مما أدى إلى اصطدامه بأحد الأرصفة بالقرب من كمين الشيخ فضل، ورجحت التحريات أن يكون أحد إطارات السيارة انفجر مما تسبب في وقوع الحادث.