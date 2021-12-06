وزيرة التضامن تحقق طلب فتاة من ذوي الهمم: أنتي على راسي ومكتبي مفتوح

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة التنسيقية الوطنية بقرار من مجلس الوزراء، تضم 20 وزارة وخبراء وممثلين عن مجلس النواب، وهي معنية بإنفاذ اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة، والتي تأتي بكثير من الموضوعات والحقوق، وسيتم ضم توصيات الرئيس السيسي.

صندوق «عطاء» سيدعم حقوق ذوي الهمم

وأضافت «القباج»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن صندوق «عطاء» والصندوق القومي للإعاقة، سيدعمان حقوق ذوي الهمم، خاصة أن لدى هذه الفئات استعدادا للعمل والابتكار والجهد الكبير، «طاقتهم أكبر مننا، ومكتبي مفتوح لكل أصحاب الهمم».

فتاة من ذوي الهمم تطلب فرصة للعمل

وطلبت فتاة من ذوي الهمم تدعى إيناس الجبالي، من وزيرة التضامن الاجتماعي بتشغيلها في وظيفة تكسب منها رزقها، قائلة: «أنا عارفة إنك حبيبتي جدًا، وبحبك جدًا»، فردت عليها الوزيرة: «إنتي على راسي يا إيناس».

القباج: أنا بحترم أي حد عاوز يشتغل

وتابعت الفتاة: «كان ليا طلب ليكي، أنا نفسي أشتغل وأتعين، وعاوزة حاجة تكون تبعنا أحنا، في مكان أخدم زمايلي»، لترد عليها الوزيرة: «أنا بحترم أي حد عاوز يشتغل لأن الشغل مش بس شرف وكرامة وعبادة، ودة اللي اتربيت عليه، أنا وعدتها وبوعد بحاجة واحدة بس مش لازم وظيفة حكومية لأن لما أوعد بحاجة أقدر أنفذها».

الوزارة معنية بالحماية الاجتماعية

وأشارت «القباج» إلى أن الوزارة معنية بالحماية الاجتماعية، «أنا مع مسألة الناس تتعين بعقد ويكون لها تأمينات اجتماعية وتأمين صحي، ده حق لأي عامل، وبنحاسب الناس اللي ممكن يعينوا حد أو يشغلوهم من غير حماية».

وأشادت الوزيرة بالشاب محمود أحمد، أحد ذوي الهمم، والذي قدم أداء مميزا في حفل «قادرون باختلاف»، قائلة: «مذيع رائع وواعد وإنسان جميل وله طاقات مختلفة، وامتعنا كلنا بوجوده».