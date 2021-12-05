بطلة من ذوي الهمم عن مشاركتها في «قادرون باختلاف»: «اتولدت من جديد»

قالت إيناس الجبالي، بطلة رفع أثقال في بطولة قصار القامة، إن اليوم هو الأسعد في حياتها بسبب مشاركتها في احتفالية «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «حسيت إني اتولدت من جديد، لأن فكر ونظرة المجتمع لفئة الأقزام بيتغيروا، لأننا أكثر فئة تعرضا للتنمر في الشوارع والمدارس».

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج «90 دقيقة» من تقديم الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، أن مشاركتها اليوم في احتفالية «قادرون باختلاف» كمذيعة وبطلة يغير كثيرًا من أفكار المجتمع، «أتمنى أن يتغير تفكير المجتمع تجاهنا، وكنت سعيدة عندما علمت بأني سأشارك في تقديم المؤتمر، لأنني كنت أحلم بالمشاركة فيه».

بسمة وهبة تهنئ إيمان الحصري على استعادة العافية

بدورها، هنأت بسمة وهبة، الإعلامية إيمان حصري مقدمة برنامج مساء DMC، على قناة DMC، على مشاركتها في احتفالية، اليوم، بعدما شاركت في احتفالية طريق الكباش، في أول ظهور لها بعد تعرضها لظروف صحية شديدة خلال الأشهر الماضية: «بقولها حمدا لله على سلامتك وعودتك مرة أخرى، نورتِ الشاشة ومنتظرينك».

رسالة المرض

وأكدت، أنها تعتبر الظروف الصحية القاسية التي تعرضت لها والإعلامية إيمان الحصري رسالة مفادها: «مهما بنعدي بمحن، بيبقى ليها توقيت وربنا بيكرمنا بعدها، واللي شفناه النهاردة درس لينا، بإن في ناس عايشة في مِحَن طول عمرها».