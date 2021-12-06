إلزام المطاعم السياحية بتعيين موظف مسئول عن سلامة الغذاء

قرر مجلس ادارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، إلزام كل منشآة ومطعم سياحي، بتعيين موظف مسئول عن متابعة أعمال صحة وسلامة الغذاء، في ضوء توجيهات القيادة السياسية باستمرار المتابعة فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وضرورة تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن صحة وسلامة الغذاء للنزلاء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.

سلامة الغذاء من أهم عناصر الجذب السياحي

وقال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أنه إيمانا من الغرفة بأن السياحة أمن قومي، وأن صحة وسلامة الغذاء من أهم عناصر الجذب السياحي، وهو ما يستوجب تقديم طعام صحي وآمن بجودة عالية وخدمة متميزة، قررت الغرفة دعوة الشركات الدولية المتخصصة فى مراقبة اشتراطات سلامة وصحة الغذاء لتقديم عروض لفحص ومراجعة سلامة الغذاء الذي يتم تقديمه للرواد والنزلاء بجميع المنشآت السياحية على أن يتم فحص كافة المطاعم مرتين سنويا.

شركات دولية لمراجعة التزام المطاعم وقائمة فحص موحدة

وأضاف «المصري»، خلال المنشور الدورى رقم "58"لسنة 2021 والذي تم تعميمه على جميع المنشآت السياحية أنه تم الاتفاق على قائمة فحص موحدة «واحدة للمطاعم وأخرى للكافتيريات»، يتم تحميل تكلفتها على سعر الغرفة، لافتا إلى أن الشركات الدولية ستقوم بإرسال صورة من تقرير الفحص للغرفة لمتابعة التزام المنشآت والمطاعم السياحية بضوابط الطعام الصحى الآمن، موضحا أن مجلس ادارة الغرفة قرر تعيين مستشار صحي للغرفة لمتابعة أعمال الشركات الدولية المتخصصة وتقييم عمليات الفحص

يشار إلى أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، بدأت خلال الشهر الجاري تدريب جميع العاملين بالمطاعم على إجراءات «السلامة والصحة الغذائية»، بعد إدراجه كمشروع قومى تتبناه وزارة السياحة والآثار تحت شعار «من أجل سياحة آمنة».