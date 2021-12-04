ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. طقس معتدل صباحا بارد مساءً وسقوط أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ هناك ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة اليوم عن أمس، حيث كانت درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، أما اليوم فقد سجلت ارتفاعًا طفيفًا وصل لـ24 درجة مئوية، «درجات الحرارة ما زالت حول المعدل الطبيعي لها من هذا الوقت من العام، والأجواء خريفية».

«غانم»: حالة الطقس اليوم سببها التأثر بالرياح الجنوبية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ تلك الحالة من الطقس سببها التأثر برياح جنوبية، حيث سيكون درجات الحرارة خلال ساعات النهار معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما سيكون مائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وتابعت: «بقالنا أقل من 3 أسابيع في فصل الخريف وداخلين على فصل الشتاء، والفصول دي معروفه بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة في الأحوال الجوية، ووارد يحصل حالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية، ومتوقع الأربعاء المقبل يكون هناك نشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وفرص للأمطار على شمال البلاد، ووارد جدا حالة التقلبات الجوية خصوصا في الأوقات اللي زي دي في أي وقت».

وأوضحت أنَّه مع غياب أشعة الشمس مازالت درجات الحرارة منخفضة ومازال الانخفاض ملموسًا وملحوظًا في درجات الحرارة، «الطقس خلال ساعات الليل بيكون بارد على كل أنحاء الجمهورية، والتحذير من انخفاض درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر».

وأكّدت أنَّه ستوجد بعض الأتربة العالقة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وتتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية خلال ساعات النهار.

فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق

وتابعت: «اليوم فيه فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من أقصي غرب البلاد كمرسي مطروح والسلوم وستكون على فترات متقطعة من مساء اليوم، كما سيوجد نشاطا في الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد كمطروح والإسكندرية والسلوم، وستكون مثيرة للرمال والأتربة».

وتوقعت منار غانم، وجود اختلاف في الكتل الهوائية الشمالية الغربية، مبينة أنَّها ستعاود درجات الحرارة الانخفاض،وقد تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 21 درجة، مع وجود فرص لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد ومناطق من الوجه البحري بنشاط للرياح.