آخر موعد لالتحاق طلاب أولى ثانوي عام بنظام المنازل 9 ديسمبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد للالتحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العامة على نظام المنازل هو الخميس 9 ديسمبر الجاري، موضحة، أن ذلك يأتي في إطار تجميع الإحصاء النهائي لطلاب المرحلة الثانوية العامة «انتظام وخدمات ومنازل».

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، من الإدارات التعليمية سرعة الانتهاء من قبول طلاب المنازل للصف الأول الثانوي العام وتسجيل بيانات هؤلاء الطلاب على موقع الوزارة في موعد أقصاه الخميس 12 ديسمبر.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتقدم كل من يرغب في تأدية امتحان النقل للصف الأول الثانوي العام من الخارج على نظام المنازل للإدارة التعليمية.

الفئات المسموح لها دخول امتحانات أولى ثانوي منازل

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الفئات المسموح لها بدخول الامتحان من طلاب الصف الأول الثانوي وهي كالتالي:-

- طلاب أولى ثانوي الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة عام 2021 وما قبلها.

- الطالب الراسب عامين متتاليين في الصف الصف الأول الثانوي يؤدي الامتحان على نظام المنازل، يحق له إعادة القيد كطالب منتظم في العام التالي لنجاحه.

- الطالب الراسب للمرة الثانية عام 2021 وما قبلها يؤدي الامتحان بنظام المنازل.

الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحان المنازل لأولى ثانوي

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحان المنازل لطلاب الصف الأول الثانوي 2022 وهي كالتالي:-

- استمارة النجاح للشهادة الإعدادية للعام 2021 أو بيان نجاح للسنوات السابقة.

- أصل شهادة الميلاد + 3 صور.

- 4 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب.

- صورة بطاقة ولي الأمر وصورة بطاقة الأم.

- طلب معتمد من الإدارة التعليمية.

- مبلغ 70 جنيها «طوابع بريد».

- طابع تعليمي فئة 10 جنيهات وطابع نقابة المهن التعليمية.