مصرع طفلة أثناء عبورها الطريق في البحيرة

لقيت طفلة مصرعها أثناء عبورها الطريق، حيث صدمتها سيارة بقرية اللباني بمركز ادكو بمحافظة البحيرة، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة.

إخطار بالحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة ادكو، يفيد استقبال المستشفى جثة طفلة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بقرية اللباني التابعة لذات المركز، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفية

وبالانتقال والفحص تبين وفاة «بسملة، م ش»، 12 سنة، ونُقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى ادكو العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.