مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارة بكارو بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة جامبو بعربة كارو، وتم نقل جثمان المتوفى والمصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقت غرفة طوارئ مديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة جامبو بعربة كارو على رافد الطريق الدولي بقرية تابعة لمركز الرياض.

نقل الجثمان المتوفى لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام

وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، والمصابين للمستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبي مصرع عرفة علي عبدالرحيم عتمان، 26 عاما، من سيدي غازي، وتم إيداعه مشرحة المستشفى، وإصابة كل من عصام سعيد حسانين، 50 عاما، باشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن، وأحمد أحمد القفاص، 25 عاما، باشتباه كسر في الركبة، وخميس السعيد المصري، 43 عاما، باشتباه كسر في العضد واشتباه كسر في الساق.

وجارٍ تقديم الإسعافات والخدمات الطبية اللازمة.