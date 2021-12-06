شاب من ذوي الهمم: كان بيسألوا إزاي هنفع في جامعة؟.. بس أنا غيرت فكرتهم

قال عبدالرحمن عرام، شاب من ذوي الهمم الذين حضروا احتفالية «قادرون باختلاف» أمس الأحد، إنّه لم يكن يشعر بأي دعم: «كنت بتعرض لانتقادات شديدة، وكان بيتقال ازاي أنفع في جامعة وازاي ممكن أناقش قضايا أصحاب الهمم، وكان في رفض».

عبدالرحمن: لقيت ناس قالوا لي خليك في مهنة معينة بس بلاش تبقى معانا

وأضاف عرام خلال تقديمه فقرةً من حلقة اليوم الإثنين، من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية: «لقيت ناس قالولي خليك في مهنة معينة بس بلاش تبقى معانا، لكن أنا غيرت الصورة دي دلوقتي».

ووجّه الشاب رسالة مؤثرة لوالدته على الهواء، قائلًا: «هي كل حياتي، وبقت تقدر تقول إن ابني مفيهوش مشكلة وقدرت أعالجه وأظهر بيه قدام الناس، وكانت بتقوي ثقتي في نفسي».

وسأل عرام، الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عن نظرتهما لما قدمته الدولة للشباب، حيث أجاب الشاذلي أنّ الدولة قدّمت الكثير لهذه الفئة من المجتمع، مثل مؤتمر الشباب ومنتدى الشباب العالمي والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، التي خرّجت 3 دفعات، بواقع 500 شاب في الدفعة الواحدة، كما أعلنت فتح الباب للتسجيل للدفعة الرابعة.

الشاذلي: الشباب تطوعوا في مبادرة حياة كريمة

وأكد الشاذلي أنّ الشباب تطوعوا في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، كما أنّهم موجودون بقوة في مجلس النواب، فيما أشارت الإعلامية جومانا ماهر إلى أنّ الجسور بين الشباب والحكومة لم تكن موجودة، وبالتالي حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على وصل هذه الجسور ودعم لغة الحوار والنقاش والتفاعل بين الشباب ودولته، خاصة أنّ مصر دولة شابة ولديها موارد عظيمة.