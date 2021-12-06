مراجعة تمركزات معدات شفط المياه بالإسكندرية تحسبا لنوة قاسم

تواجد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مدينة الإسكندرية، على مدار يومين، وذلك بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن طقس متقلب خلال هذه الأيام تشهده المحافظة، وحلول نوة قاسم التي لم تشهد حتى الآن تساقطا للأمطار بغزارة، وإنما رياح بارد وصقيع تسبب في ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي، حيث وصل في أول يوم إلى 6 أمتار .

رئيس القابضة في الإسكندرية لمتابعة الاستعداد لنوة قاسم

واجتمع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، صباح اليوم، مع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، ورؤساء القطاعات الفنية والتخطيط، لمناقشة الحلول الفنية المقترحة للمناطق الساخنة بمحافظة الإسكندرية، والتي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، في فترات النوات وسقوط الأمطار الغزيرة، خاصة ما حدث في نوة المكنسة وتسبب في تراكم مياه الأمطار في بعض المناطق.

مراجعة أماكن تمركز المعدات في النوات

وشدد رئيس الشركة القابضة، على ضرورة متابعة البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشكل دقيق ومستمر، والتعرف على توقيت وحجم الأمطار التي من المتوقع أن تتساقط على مدينة الإسكندرية، مع رفع درجات الاستعداد القصوى خلال فترة النوات والتواجد في الشوارع.

مراجعة تمركز السيارات والبدلات

وبعد زيادة عدد المناطق الساخنة بنوة المكنسة الماضية، أكد أنه لابد من مراجعة كل أماكن تمركزات المعدات والبدالات، وذلك للتأكد من وقوف السيارات في أماكنها والبؤر الساخنة والتدخل السريع حال تراكم المياه، مع تطهير شنايش وبالوعات الأمطار بصفة مستمرة قبل وأثناء النوات في فترات توقف الأمطار.

وأشار إلى ضرورة التنسيق مع كافة الأجهزة والجهات التنفيذية بالمحافظة، لمواجهة تداعيات موجة التقلبات الجوية.