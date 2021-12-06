درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية.. انخفاض ملحوظ وصقيع وزيادة الرطوبة

شهدت درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية، انخفاضا ملحوظا مقارنة بالأيام الماضية، ما يعكس أسباب حالة الصقيع التي تمر بها المدينة الساحلية منذ عدة أيام في نوة قاسم، والتي شهدت هطول أمطار خفيفة أمس الأحد، مع توقعات بسقوطها لدقائق معدودة اليوم الاثنين في ظل نسبة أمطار تبلغ 15%، وهي نسبة أقل من أمس التي كانت تبلغ 22%، ورغم ذلك اتسمت حالة الطقس بالاستقرار.

درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية 18 مئوية

وبلغت درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية، العظمى 18 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية، مع زيادة درجة الرطوبة إلى 74%، وبلغت سرعة الرياح 9 كم في الساعة، مع طقسا غائماً وسط انخفاض درجة الحرارة، مع غطاء من الغيوم قدرها 72%، ومراحل القمر هلال، فيما يبلغ مؤشر الأشعة فوق البنفسجية قدرها 1 أي منخفض.

حالة الطوارئ مع انخفاض درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية

وترتب على انخفاض درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية، إعلان المحافظة حالة الطوارئ القصوى وذلك لاستقبال نوة قاسم، حيث من المتوقع أن تهطل الأمطار على المحافظة خلال ساعات.

ورفعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية اليوم السبت، حالة الطوارئ بها استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فمن المتوقع نشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة حيث تصل سرعة الرياح من «25-30 كم / ساعة» والبحر يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 - 2.5 متر.

وتحسبا لأي شكل من أشكال غرق شوارع الإسكندرية خصصت شركة الصرف الصحي، الخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، مع تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، في ظل التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.