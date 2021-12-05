رئيس الصرف الصحي يتفقد الأماكن الساخنة في الإسكندرية خلال نوة قاسم

اجتمع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، صباح اليوم، بمقر شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، لمتابعة استعدادات الشركة لنوه قاسم، ومناقشة الحلول الفنية المقترحة للمناطق الساخنة والغير مخدومة بالصرف الصحى.

وتم المرور علي أماكن تمركز السيارات بمناطق المحافظة المختلفة وعلي بعض المحطات، للاطمئنان علي سير العمل ومناسيب البيارات واستعدادات الشركة لاستقبال نوة قاسم، والتي يصاحبها احتمالية سقوط الأمطار وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

المواقع الساخنة في الإسكندرية خلال نوة قاسم

وشملت الجولة الميدانية التي أجراها رئيس الشركة، عددا من المواقع الساخنة فى منطقة كيلوباترا، وشارع مصطفى كامل بالرأس السوداء، وسموحة منطقة النقل والهندسة، كوبرى فورد، منطقة الفنون الجميلة شارع ابو قير، ومناطق قطاع شرق بمحافظة الإسكندرية.

كما تفقد مواقع تمركزات المعدات والبدلات التى تم الدفع بها من شركة مياه الشرب بالقاهرة، للاستعانة بها للتعامل مع موجة التقلبات الجوية.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، بمتابعة أعمال التطهير بصفة مستمرة اوقات توقف النوات، وحل أى تعثرات، والتعاون الكامل والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، لخدمة المواطن السكندرى.

حالة الطقس خلال نوة قاسم

وشهد طقس الإسكندرية، اليوم الأحد، ثاني أيام نوة قاسم، وفقاً لجدول نوات الشتاء، حيث تنشط سرعة الرياح وحركة موج البحر والتي تصل إلى 3 أمتار، مع حلول طقس غائم على المحافظة، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية بعودة الطقس المتقلب خلال الساعات المقبلة.

ورفعت أجهزة المحافظة درجة الاستعداد القصوى تحسباً لتساقط الأمطار، والتي من المتوقع أن تهطل بنسب متوسطة، وتسببت مخاوف النوة في تأجيل امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصف الرابع الابتدائي في الإسكندرية، اليوم الأحد، على الرغم من بدء الامتحان في جميع محافظات الجمهورية.